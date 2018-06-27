    Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в выходные

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в выходные

    Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в выходные

    Синоптики предупредили москвичей о грозах и граде в выходные
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • На смену жаре в столичный регион придут ливни и шквалистый ветер.

    О том, что на выходных в Москве ожидаются грозы, град и порывистый ветер, сообщили агентству «Москва» в центре погоды «Фобос».

    При этом до конца рабочей недели в Москве ожидается усиление жары: в пятницу температура воздуха в столице может составить 30 градусов тепла.

    Представитель центра погоды «Фобос»: «С наступлением выходных ситуация изменится. С приближением к нам с юго-запада грозового фронта погода испортится: пойдут дожди, сопровождаемые раскатами грома, местами они могут быть сильными. Не исключено выпадение града, при грозах — шквалистое усиление ветра. В таких условиях жара начнется спадать. По предварительным оценкам, в субботу температура будет не выше 25 градусов, а в воскресенье она понизится до 20–22 градусов».

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