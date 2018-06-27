СМИ: кабмин отказался от идеи продавать лекарства в продуктовых магазинах

В правительстве отказались от идеи продавать безрецептурные лекарства в супермаркетах. Это вопрос обсуждали с 2014 года.
Законопроект о том, чтобы пустить безрецептурные лекарства на полки продуктовых магазинов, вызвал бурную реакцию. Его в прошлом году разработал Минпромторг по поручению Игоря Шувалова, который тогда занимал пост первого вице-премьера.
Идею аргументировали тем, что тогда препараты станут доступнее, а за счет усиления конкуренции еще и дешевле. Но фармацевты грозили, что будут вынуждены поднимать цены на другие лекарства, чтобы компенсировать убытки, а то и вовсе придется закрыть большую часть аптек.
Как пишет газета «Коммерсант», теперь сам Минпромторг предложил прекратить работу над документом. Участники рынка связывают это с уходом из правительства Игоря Шувалова. Одновременно в кабмин вернулась Татьяна Голикова, которая в свое время была главой Минздрава.
Идею аргументировали тем, что тогда препараты станут доступнее, а за счет усиления конкуренции еще и дешевле. Но фармацевты грозили, что будут вынуждены поднимать цены на другие лекарства, чтобы компенсировать убытки, а то и вовсе придется закрыть большую часть аптек.
Как пишет газета «Коммерсант», теперь сам Минпромторг предложил прекратить работу над документом. Участники рынка связывают это с уходом из правительства Игоря Шувалова. Одновременно в кабмин вернулась Татьяна Голикова, которая в свое время была главой Минздрава.
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