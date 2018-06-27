Акционеры намерены уволить Цукерберга с поста главы Facebook

Инвесторы компании Facebook, владеющие акциями соцсети на 3 миллиарда долларов, намерены сместить основателя компании Марка Цукерберга с должности председателя правления.
Как пишет издание Business Insider, инвесторы Facebook «как никогда ранее» недовольны тем, как Цукерберг руководит компанией. Главные претензии к основателю соцсети связаны с серией скандалов по обвинениям во вмешательстве в выборы и утечке пользовательских данных. При этом акционеры считают, что корпоративная структура компании делает Цукерберга практически неприкосновенным в роли председателя правления и поэтому хотят сместить его с этой должности.
Майкл Фрихиш, инвестор: «У него нет ответственности ни перед кем: ни перед советом правления, ни перед акционерами — это плохая управленческая практика. Он свой собственный начальник, и очевидно, что это не работает».
На двух последних собраниях большинство инвесторов выступили за увольнение Цукерберга с позиции председателя правления и предложили назначить на эту должность независимого кандидата.
Уточняется, что предложение акционеров уже несколько раз отклонялось лояльными к Цукербергу сотрудниками. Однако независимые инвесторы намерены и дальше добиваться увольнения основателя соцсети. Также они планируют обратиться в прессу и к менеджменту компании.
Напомним, громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook в дальнейшем будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
А в мае Цукербергу почти два часа отвечал на вопросы депутатов Европарламента о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
Майкл Фрихиш, инвестор: «У него нет ответственности ни перед кем: ни перед советом правления, ни перед акционерами — это плохая управленческая практика. Он свой собственный начальник, и очевидно, что это не работает».
На двух последних собраниях большинство инвесторов выступили за увольнение Цукерберга с позиции председателя правления и предложили назначить на эту должность независимого кандидата.
Уточняется, что предложение акционеров уже несколько раз отклонялось лояльными к Цукербергу сотрудниками. Однако независимые инвесторы намерены и дальше добиваться увольнения основателя соцсети. Также они планируют обратиться в прессу и к менеджменту компании.
Напомним, громкий скандал вокруг Facebook разгорелся после статьи в газете The New York Times, в которой рассказывалось о передаче данных пользователей соцсети компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов человек. Цукербергу пришлось выступить на слушаниях в Конгрессе США и заверить американских законодателей, что Facebook в дальнейшем будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.
А в мае Цукербергу почти два часа отвечал на вопросы депутатов Европарламента о фейковых новостях, вмешательстве в выборы и безопасности персональных данных, однако его ответы не произвели впечатления на депутатов.
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