    В Турции разбился учебный самолет, погиб пилот

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    • Фото: @anayurt_06 / twitter.com
    В Турции разбился учебный самолет, погиб пилот

    В Турции разбился учебный самолет, погиб пилот

    В Турции разбился учебный самолет, погиб пилот
  • Фото: @anayurt_06 / twitter.com

    • Учебный самолет потерпел крушение на юго-востоке Турции.

    Авиакатастрофа произошла в уезде Бесни в провинции Адыяман. По предварительным данным, пилот самолета погиб.

    Как сообщают местные СМИ, воздушное судно принадлежало Университету Газиантепа. На месте происшествия сейчас работают спасательные расчеты. Отмечается, что самолет упал вдали от жилой зоны. Пострадавших среди населения нет, передает ТАСС.

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