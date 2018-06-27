    В Одесской области бушует африканская чума свиней

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    В Одесской области бушует африканская чума свиней

    В Одесской области бушует африканская чума свиней

    В украинском городе Измаиле (Одесская область) зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

    Как сообщил на своей странице в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко, на территории населенного пункта по решению профильной комиссии вводится карантин, заболевших животных предлагается уничтожить бескровным методом, а тушки сжечь на Некрасовском полигоне.

    Уважаемые измаильчане!
    Сегодня в 11 часов на заседании противоэпизоотической комиссии был обнародован факт, что 24 июня…

    Опубликовано Андреем Абрамченко Вторник, 26 июня 2018 г.


    По словам Абрамченко, убытки хозяевам уничтоженного поголовья возместят, в торговля говядиной, бараниной, свининой и мясом птицы в Измаиле будет разрешена только при наличии документов, подтверждающих, что мясо привезено не с карантинной территории.

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