Московский банк «Рублев» лишился лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Рублев».
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Как сообщается на сайте регулятора, «Рублев» привлекал деньги населения и размещал их в неудовлетворительного качества активы. Формирование адекватных принятым рискам резервов привело к полной утрате собственных средств. Лицензию кредитной организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг ЦБ также аннулировал.
Ранее регулятор неоднократно применял в отношении банка «Рублев» меры надзорного реагирования, вводил ограничения и запрет на привлечение вкладов граждан. В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Банк «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Он, согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе России.
Ранее регулятор неоднократно применял в отношении банка «Рублев» меры надзорного реагирования, вводил ограничения и запрет на привлечение вкладов граждан. В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Банк «Рублев» является участником системы страхования вкладов. Он, согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе России.
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