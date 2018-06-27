После заявлений из Вашингтона нефтяные цены устремились вверх

Рынок углеводородов отыгрывает сообщения о том, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти к ноябрю. На этом фоне черное золото продолжает подъем, обновляя максимум за месяц.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по Москве котировка августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 76 доллара 65 центов за баррель (+0,44%). На электронных торгах в Нью-Йорке WTI с поставкой в августе подорожала до 70 долларов 81 цента за баррель (+0,40%).



По итогам предыдущей сессии Brent прибавила в цене 2,1% и достигла отметки в 76 доллара 31 цент, а WTI выросла на 3,6% и стоила 70 долларов 53 цента, впервые с конца мая завершив торги на отметке выше 70 долларов за баррель.



По данным Американского института нефти (API), запасы углеводородов в США за неделю упали на 9,228 миллиона баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение. Вместе с тем резервы бензина увеличились на 1,152 миллиона баррелей вместо ожидавшегося повышения на 1,3 миллиона баррелей. Официальные данные Минэнерго США будут обнародованы сегодня в 17:30 по Москве.



Соединенные Штаты требуют, чтобы государства-союзники к 4 ноября 2018 года сократили импорт нефти из Ирана до нуля, как того требуют положения восстановленных в мае американских санкций. Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход ограничительных мер или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки иранского черного золота к началу ноября, им грозят суровые американские санкции.