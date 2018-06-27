В сирийскую провинцию Алеппо вернулись более 20 тысяч беженцев

Больше 20 тысяч жителей юго-западной части провинции Алеппо вернулись в свои дома. Об этом рассказали местные власти.

Семь лет назад боевики заняли юго-западную часть провинции. После освобождения этой территории сирийские власти при поддержке российского центра по примирению враждующих сторон начали восстанавливать инфраструктуру. Специалисты отремонтировали дороги и очистили их от мин, восстановили электроснабжение. Сейчас военные помогают приводить в порядок жилые дома.



Беженцы возвращаются через пункт пропуска на границе Алеппо и Идлиба. Безопасность обеспечивает российская военная полиция.



Олег Демьяненко, начальник отдела центра по примирению враждующих сторон по провинции и городу Алеппо: «За моей спиной развернут пункт медицинского обеспечения. Три квалифицированных врача проводят, во-первых, обследование первоначальное, тем, кому необходимо, выдаются медицинские препараты и оказывается первая медицинская помощь».



Совершенно другая ситуация в соседней провинции Ракка, которая находится под контролем международной коалиции во главе с США. Обстановку там эксперты ООН называют гуманитарной катастрофой. Работает всего одна больница, водопровода нет. Каждую неделю десятки человек подрываются на минах, из-за этого беженцы до сих пор не могут вернуться домой.