В Новосибирске эвакуировали жильцов горящего 17-этажного дома

При тушении пожара, произошедшего в ночь на среду в Новосибирске в многоэтажном жилом доме, сотрудники МЧС эвакуировали более 60 жильцов. Людей из горящей квартиры спасли с помощью высотного подъемника.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, во время пожара в одной из квартир в 17-этажном доме в Новосибирске никто не пострадал. Пожарные эвакуировали более 60 человек.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам».
Пожар в Советском районе Новосибирска начался в 6:37 (2:37 по московскому времени). Возгорание произошло на 12-м этаже 17-этажного дома. Как сообщили в МЧС, к моменту прибытия первых экипажей пожарных из окон квартиры на 12-м этаже шел густой дым, люди через окна просили о помощи.
Для эвакуации жильцов горящей квартиры специалисты МЧС использовали 50-метровый подъемник. С его помощью спасли двоих взрослых и маленького ребенка. Они не пострадали, но были отправлены в больницу для профилактического осмотра, передает «Интерфакс».
Пожар потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области: «Пострадавших нет. Людей спасали из окон и выводили из подъезда по незадымляемым лестничным клеткам».
Пожар в Советском районе Новосибирска начался в 6:37 (2:37 по московскому времени). Возгорание произошло на 12-м этаже 17-этажного дома. Как сообщили в МЧС, к моменту прибытия первых экипажей пожарных из окон квартиры на 12-м этаже шел густой дым, люди через окна просили о помощи.
Для эвакуации жильцов горящей квартиры специалисты МЧС использовали 50-метровый подъемник. С его помощью спасли двоих взрослых и маленького ребенка. Они не пострадали, но были отправлены в больницу для профилактического осмотра, передает «Интерфакс».
Пожар потушен. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Специалисты устанавливают причину возникновения пожара.
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