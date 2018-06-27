Армия Израиля обвинила ХАМАС в ракетном обстреле из сектора Газа

В Израиле на границе с сектором Газа всю ночь звучали сирены воздушной тревоги, призывая жителей укрыться в бомбоубежищах.
Израильские военные обвинили боевиков движения ХАМАС в массированном ракетном обстреле южных районов Израиля с территории сектора Газа. Военные предупредили, что будут нанесены ответные удары и что ХАМАС поплатится за «террор и нестабильность».
Как сообщила Армия обороны Израиля, за ночь с территории сектора Газа было выпущено 12 реактивных снарядов, три из которых перехватили системы ПРО «Железный купол».
При этом израильские военные заявили, что обстрел начался после того, как они нанесли удары по автомобилю активиста ХАМАС, который участвовал в запусках через границу воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами, цитирует РИА Новости.
Заявление пресс-службы Армии обороны Израиля: «Одновременно с этим террористическая организация ХАМАС начала обстрел израильской территории из сектора Газа. ХАМАС будет нести ответственность за последствия действий, провоцирующих террор и нестабильность».
Как сообщила Армия обороны Израиля, за ночь с территории сектора Газа было выпущено 12 реактивных снарядов, три из которых перехватили системы ПРО «Железный купол».
При этом израильские военные заявили, что обстрел начался после того, как они нанесли удары по автомобилю активиста ХАМАС, который участвовал в запусках через границу воздушных шаров с зажигательными и взрывными устройствами, цитирует РИА Новости.
Заявление пресс-службы Армии обороны Израиля: «Одновременно с этим террористическая организация ХАМАС начала обстрел израильской территории из сектора Газа. ХАМАС будет нести ответственность за последствия действий, провоцирующих террор и нестабильность».
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