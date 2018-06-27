Совет ЕС: Турция отдаляется от Евросоюза

На заседании Совета ЕС принято заявление, в котором говорится о том, что переговоры о вступлении Анкары в состав Евросоюза практически остановлены.
Из текста итогового заявления Совета ЕС: «Совет отмечает, что Турция отдаляется от Евросоюза. Переговоры о членстве Турции практически в тупике, и невозможно рассмотреть открытие или закрытие новых глав».
На заседании Совета ЕС во вторник также говорилось о том, что приостановлена и работа по модернизации таможенного союза ЕС — Турция. В итоговом документе также выражена обеспокоенность ситуацией с «верховенством закона» в Турции и содержится призыв к Анкаре привести ситуацию в соответствие с европейскими и международными стандартами.
Из текста итогового заявления Совета ЕС: «Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения».
Переговоры о приеме Турции в ЕС начались в октябре 2005 года, напоминает ТАСС. Чтобы вступить в Евросоюз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 пунктам, еще 2 не требуют согласования. После этого государства-члены ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе. В июле прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую приостановить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу, расширившую полномочия президента этой страны.
На заседании Совета ЕС во вторник также говорилось о том, что приостановлена и работа по модернизации таможенного союза ЕС — Турция. В итоговом документе также выражена обеспокоенность ситуацией с «верховенством закона» в Турции и содержится призыв к Анкаре привести ситуацию в соответствие с европейскими и международными стандартами.
Из текста итогового заявления Совета ЕС: «Совет особенно обеспокоен из-за продолжающегося и глубоко тревожного отступления от верховенства закона и фундаментальных прав, включая свободу выражения».
Переговоры о приеме Турции в ЕС начались в октябре 2005 года, напоминает ТАСС. Чтобы вступить в Евросоюз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 пунктам, еще 2 не требуют согласования. После этого государства-члены ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в Евросоюзе. В июле прошлого года Европарламент принял резолюцию, призывающую приостановить переговоры о вступлении Турции в Европейский союз, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу, расширившую полномочия президента этой страны.
Комментарии