Новак обсудил в Вашингтоне тему санкций с главой Минэнерго США

Министр энергетики РФ Александр Новак провел в Вашингтоне переговоры с главой Минфина США Стивеном Мнучиным и главой Минэнерго США Риком Перри.
Как передает ТАСС, министр энергетики РФ Александр Новак обсудил во вторник в Вашингтоне с главой Минэнерго США Риком Перри влияние санкций на работу американских компаний в России. Об этом Новак сообщил журналистам после встречи.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и других. Влияние санкций также на работу этих компаний, обменялись текущей информацией. Мы говорили и о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа».
Александр Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, а также обсудил взаимодействие в области энергетики и санкции с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. Кроме того состоялись переговоры Новака с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
Александр Новак, министр энергетики РФ: «Мы обсудили работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton и других. Влияние санкций также на работу этих компаний, обменялись текущей информацией. Мы говорили и о возможности расширения сотрудничества, в том числе по вопросам, связанным с продвижением газа, как наиболее экологичного топлива, в форме трубопроводного и сжиженного газа».
Александр Новак находится в Вашингтоне для участия во Всемирной газовой конференции. На ее полях он провел двустороннюю встречу с министром энергетики США Риком Перри, а также обсудил взаимодействие в области энергетики и санкции с главой Минфина США Стивеном Мнучиным. Кроме того состоялись переговоры Новака с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
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