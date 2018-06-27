В России и за рубежом набирают популярность футбольные флешмобы

Как включают чемпионское настроение города России, где не проходят матчи мундиаля? Какой флешмоб придумали в Карелии, и куда долетел этот веселый «пас»?
На фоне футбольной лихорадки, которая сейчас охватила страну, немного ущемленными чувствуют себя жители городов, которых чемпионат не затронул напрямую. Где-то матчи проходят, где-то звезды мирового футбола живут, пусть и за высокими заборами. А кому-то остается только у телевизора за своих кумиров болеть. Это несправедливо, решили болельщики, и началась в России необычная акция, которая охватила всю страну и даже вышла за ее пределы.
В Карелии придумали флешмоб под названием «видеопас». Молодые люди чеканят мяч на фоне достопримечательностей Петрозаводска и пасуют его в другие регионы, где не проходят матчи, не квартируют сборные, но которые тоже хотят приобщиться к футбольному празднику.
Идею поддержали не только в России, но и за рубежом. «Видеопас» уже долетел до Молдавии.
В Рязани несколько десятков человек на местном стадионе выстроились в футбольный мяч и провели зарядку вместе с одним из талисманов чемпионата — волком Забивакой.
В детском лагере в Ленинградской области молодые болельщики нарисовали себе усы, как у Черчесова, и застыли в позе воинского приветствия, как тренер после гола Артёма Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.
Не отстают и российские звезды. Они еще перед чемпионатом запустили несколько флешмобов, которые должны придать уверенности сборной России. А столичные следователи сняли в поддержку футболистов целый клип.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В Карелии придумали флешмоб под названием «видеопас». Молодые люди чеканят мяч на фоне достопримечательностей Петрозаводска и пасуют его в другие регионы, где не проходят матчи, не квартируют сборные, но которые тоже хотят приобщиться к футбольному празднику.
Идею поддержали не только в России, но и за рубежом. «Видеопас» уже долетел до Молдавии.
В Рязани несколько десятков человек на местном стадионе выстроились в футбольный мяч и провели зарядку вместе с одним из талисманов чемпионата — волком Забивакой.
В детском лагере в Ленинградской области молодые болельщики нарисовали себе усы, как у Черчесова, и застыли в позе воинского приветствия, как тренер после гола Артёма Дзюбы в ворота Саудовской Аравии.
Не отстают и российские звезды. Они еще перед чемпионатом запустили несколько флешмобов, которые должны придать уверенности сборной России. А столичные следователи сняли в поддержку футболистов целый клип.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии