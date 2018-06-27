В Татарстане во время бури на ферме погибли 57 коров

Более полусотни дойных коров были убиты током в фермерском хозяйстве в Тюлячинском районе Татарстана во время бури.
В региональном главке МЧС сообщили, что ЧП произошло на ферме в селе Казаклар Тюлячинского района.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану: «Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадала кровля фермы. Листовое железо, отлетевшее от крыши, оборвало электропровода воздушной линии. Провода упали на ферму, от удара тока погибли 57 дойных коров».
Туши погибших животных утилизируют, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне в регионе бушевали сильные ливни с градом, сопровождавшиеся шквалистым ветром. Улицы столицы Татарстана превратились в реки. На одной из улиц Казани на жилой многоэтажный дом рухнул башенный кран.
Строительный кран упал сегодня на улице Альберта Камалеева в Казани во время бури. Повреждены три балкона на трех последних этажах многоэтажного дома. Как передает ТАСС, в результате происшествия крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Пострадавших в жилом доме нет.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Татарстану: «Во время прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадала кровля фермы. Листовое железо, отлетевшее от крыши, оборвало электропровода воздушной линии. Провода упали на ферму, от удара тока погибли 57 дойных коров».
Туши погибших животных утилизируют, передает «Интерфакс».
Напомним, накануне в регионе бушевали сильные ливни с градом, сопровождавшиеся шквалистым ветром. Улицы столицы Татарстана превратились в реки. На одной из улиц Казани на жилой многоэтажный дом рухнул башенный кран.
Строительный кран упал сегодня на улице Альберта Камалеева в Казани во время бури. Повреждены три балкона на трех последних этажах многоэтажного дома. Как передает ТАСС, в результате происшествия крановщик получил травмы легкой степени тяжести. Пострадавших в жилом доме нет.
Комментарии