Госдепартамент США набирает сотни новых сотрудников

Внешнеполитическое ведомство США существенно увеличит число своих госслужащих вопреки попыткам предыдущего госсекретаря сократить раздутый штат ведомства.
О значительном расширении штата сотрудников, не состоящих на дипломатической службе, объявил главный кадровик Госдепартамента США.
Уильям Тодд, и. о. генерального директора американской дипломатической службы: «Рад объявить, что Госдепартамент США наймет в следующие несколько месяцев сотни новых госслужащих».
Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам менеджмента также выразил надежду в том, что новые сотрудники «будут способствовать продвижению демократии, свободы и безопасности» в мире.
Предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон заморозил прием на работу новых сотрудников в Госдепартамент США. Он также пытался провести реформу в Госдепе, направленную в том числе на сокращение раздутого штата сотрудников и повышение эффективности работы аппарата ведомства, напоминает ТАСС. Тиллерсон выступал за предотвращение дублирования функций подразделениями Госдепартамента. Эти усилия закончились безрезультатно. В марте Тиллерсон, у которого не сложились отношения с президентом Трампом, был отправлен в отставку. Госдепартамент США возглавил Майкл Помпео, который отменил распоряжение своего предшественника о приостановке найма новых сотрудников ведомства.
Уильям Тодд, и. о. генерального директора американской дипломатической службы: «Рад объявить, что Госдепартамент США наймет в следующие несколько месяцев сотни новых госслужащих».
Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам менеджмента также выразил надежду в том, что новые сотрудники «будут способствовать продвижению демократии, свободы и безопасности» в мире.
Предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон заморозил прием на работу новых сотрудников в Госдепартамент США. Он также пытался провести реформу в Госдепе, направленную в том числе на сокращение раздутого штата сотрудников и повышение эффективности работы аппарата ведомства, напоминает ТАСС. Тиллерсон выступал за предотвращение дублирования функций подразделениями Госдепартамента. Эти усилия закончились безрезультатно. В марте Тиллерсон, у которого не сложились отношения с президентом Трампом, был отправлен в отставку. Госдепартамент США возглавил Майкл Помпео, который отменил распоряжение своего предшественника о приостановке найма новых сотрудников ведомства.
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