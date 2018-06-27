    Госдепартамент США набирает сотни новых сотрудников

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    Госдепартамент США набирает сотни новых сотрудников

    Госдепартамент США набирает сотни новых сотрудников

    Внешнеполитическое ведомство США существенно увеличит число своих госслужащих вопреки попыткам предыдущего госсекретаря сократить раздутый штат ведомства.

    О значительном расширении штата сотрудников, не состоящих на дипломатической службе, объявил главный кадровик Госдепартамента США.

    Уильям Тодд, и. о. генерального директора американской дипломатической службы: «Рад объявить, что Госдепартамент США наймет в следующие несколько месяцев сотни новых госслужащих».

    Исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам менеджмента также выразил надежду в том, что новые сотрудники «будут способствовать продвижению демократии, свободы и безопасности» в мире.

    Предыдущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон заморозил прием на работу новых сотрудников в Госдепартамент США. Он также пытался провести реформу в Госдепе, направленную в том числе на сокращение раздутого штата сотрудников и повышение эффективности работы аппарата ведомства, напоминает ТАСС. Тиллерсон выступал за предотвращение дублирования функций подразделениями Госдепартамента. Эти усилия закончились безрезультатно. В марте Тиллерсон, у которого не сложились отношения с президентом Трампом, был отправлен в отставку. Госдепартамент США возглавил Майкл Помпео, который отменил распоряжение своего предшественника о приостановке найма новых сотрудников ведомства.

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