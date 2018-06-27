Журналисты НТВ узнали невероятные истории любви персонажей советских картин

В ее художественный образ влюблялись миллионы советских мальчишек, но мало кто знает, кто эта девочка. Как картинные образы находят свою судьбу в реальной жизни? Специальный репортаж.
Иногда в жизни случаются невероятные сюжеты, когда люди, например, влюбляются не в реального человека, а в героя или героиню картины. Специальный репортаж корреспондента НТВ Екатерины Гусельниковой.
История живописи знает немало случаев, когда прототипами знаменитых картин становились люди, которые просто под руку художникам попались. Фёдор Решетников, например, мальчика, который опять получил двойку, рисовал со своей дочери. Василий Пукирев, по одной из версий, в роли шафера изобразил друга, у которого была похожая несчастная любовь. Тот возмутился, и художник заменил его лицо автопортретом. А героями довольно мрачной картины «Американская готика» стали сестра и дантист Гранта Вуда, которые потом услышали столько негатива в свой адрес, что такой славе были не рады.
Популярности этой скромной на вид пожилой женщины, живущей на окраине Алма-Аты, может позавидовать весь российский шоу-бизнес. Ведь ее изображение перепечатывалось, без преувеличения, сотни миллионов раз. А сколько школьников писали сочинения, рассматривая ее изображение?
Елена Бейсембинова, дочь художницы Татьяны Яблонской: «Дети художников всегда много позируют своим родителям. Это такая традиция».
Улица Большая Васильковская в центре Киева. На доме нет ни одной памятной таблички. И даже старожилы не помнят, что легендарная картина была написана в коммуналке этого дома в 1954 году. Елене тогда было 13. Ее мать Татьяна Яблонская уже была знаменитой художницей, лауреатом двух Сталинских премий.
Елена Бейсембинова: «Я скрывала, что я где-то нарисована, скрывала, что я — дочка Яблонской. Мне это всегда мешало. Не помогала в жизни эта популярность».
Но после этих слов женщина достала фотографию любимого мужа и призналась: однажды она изменила собственным правилам, чтобы произвести впечатление на понравившегося однокурсника. Елена увидела репродукцию картины в комнате Арсена в Алма-Ате, куда они с друзьями приехали на каникулы.
Елена Бейсембинова: «Я, конечно, увидела, и сказала: „Ой, как интересно, здесь мамина работа“. Арсену тоже было интересно, он впервые узнал, что это я там. И это еще больше нас сблизило».
Об этой стройной и воздушной девочке Арсен Бейсембинов часами грезил, будучи школьником. И разве мог он ее теперь отпустить? Так и прожили вместе 40 лет до его смерти.
Другая история, хоть и не всесоюзного масштаба, но тоже об искусстве и большой любви. Простой советский парень Борис Голубев никогда не был большим ценителем живописи. В картинную галерею родной Кинешмы в тот день, 50 лет назад, завернул, спасаясь от дождя. А сейчас, листая семейный альбом, он только и повторяет: это была судьба.
Борис Голубев: «Смотрю, сидит девушка. Мне черты ее лица показались знакомыми.Я подумал, что надо познакомиться».
Лишь после свадьбы он спросил у своей Вали, а не ее ли портрет он видел в галерее пару лет назад. И оказалось, что ее. Поговорили и забыли. Снова о судьбоносной картине Борис вспомнил лишь полвека спустя, в годовщину смерти жены.
Борис Голубев: «Я детям сказал, что буду искать эту картину».
И тут начинается детектив. Куда он только не обращался, включая родных художника, но портрет пропал. Когда Борис уже совсем отчаялся на публикацию в местной газете откликнулась женщина-коллекционер, но продавать его «Валю» наотрез отказалась. В переговоры с ней вступила заведующая местным художественным салоном, которая уговорила владелицу обменять картину на пейзаж кисти того же автора.
Марина Крайник, заведующая художественным салоном г. Кинешмы Ивановской области: «Я видела, как он увидел вот этот портрет. Он заплакал и я готова была плакать вместе с ним. Совершенно невероятная история».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
История живописи знает немало случаев, когда прототипами знаменитых картин становились люди, которые просто под руку художникам попались. Фёдор Решетников, например, мальчика, который опять получил двойку, рисовал со своей дочери. Василий Пукирев, по одной из версий, в роли шафера изобразил друга, у которого была похожая несчастная любовь. Тот возмутился, и художник заменил его лицо автопортретом. А героями довольно мрачной картины «Американская готика» стали сестра и дантист Гранта Вуда, которые потом услышали столько негатива в свой адрес, что такой славе были не рады.
Популярности этой скромной на вид пожилой женщины, живущей на окраине Алма-Аты, может позавидовать весь российский шоу-бизнес. Ведь ее изображение перепечатывалось, без преувеличения, сотни миллионов раз. А сколько школьников писали сочинения, рассматривая ее изображение?
Елена Бейсембинова, дочь художницы Татьяны Яблонской: «Дети художников всегда много позируют своим родителям. Это такая традиция».
Улица Большая Васильковская в центре Киева. На доме нет ни одной памятной таблички. И даже старожилы не помнят, что легендарная картина была написана в коммуналке этого дома в 1954 году. Елене тогда было 13. Ее мать Татьяна Яблонская уже была знаменитой художницей, лауреатом двух Сталинских премий.
Елена Бейсембинова: «Я скрывала, что я где-то нарисована, скрывала, что я — дочка Яблонской. Мне это всегда мешало. Не помогала в жизни эта популярность».
Но после этих слов женщина достала фотографию любимого мужа и призналась: однажды она изменила собственным правилам, чтобы произвести впечатление на понравившегося однокурсника. Елена увидела репродукцию картины в комнате Арсена в Алма-Ате, куда они с друзьями приехали на каникулы.
Елена Бейсембинова: «Я, конечно, увидела, и сказала: „Ой, как интересно, здесь мамина работа“. Арсену тоже было интересно, он впервые узнал, что это я там. И это еще больше нас сблизило».
Об этой стройной и воздушной девочке Арсен Бейсембинов часами грезил, будучи школьником. И разве мог он ее теперь отпустить? Так и прожили вместе 40 лет до его смерти.
Другая история, хоть и не всесоюзного масштаба, но тоже об искусстве и большой любви. Простой советский парень Борис Голубев никогда не был большим ценителем живописи. В картинную галерею родной Кинешмы в тот день, 50 лет назад, завернул, спасаясь от дождя. А сейчас, листая семейный альбом, он только и повторяет: это была судьба.
Борис Голубев: «Смотрю, сидит девушка. Мне черты ее лица показались знакомыми.Я подумал, что надо познакомиться».
Лишь после свадьбы он спросил у своей Вали, а не ее ли портрет он видел в галерее пару лет назад. И оказалось, что ее. Поговорили и забыли. Снова о судьбоносной картине Борис вспомнил лишь полвека спустя, в годовщину смерти жены.
Борис Голубев: «Я детям сказал, что буду искать эту картину».
И тут начинается детектив. Куда он только не обращался, включая родных художника, но портрет пропал. Когда Борис уже совсем отчаялся на публикацию в местной газете откликнулась женщина-коллекционер, но продавать его «Валю» наотрез отказалась. В переговоры с ней вступила заведующая местным художественным салоном, которая уговорила владелицу обменять картину на пейзаж кисти того же автора.
Марина Крайник, заведующая художественным салоном г. Кинешмы Ивановской области: «Я видела, как он увидел вот этот портрет. Он заплакал и я готова была плакать вместе с ним. Совершенно невероятная история».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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