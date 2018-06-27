Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

Кто или что убивает Волгу? Почему великая река на глазах превращается в ядовитую помойку и возможно ли остановить этот процесс? И кто уже встал на защиту волжских берегов?
Неожиданное и пугающее заявление прозвучало от экологов: если срочно не спасти Волгу, то великая русская река может перестать быть рекой. По данным специалистов, один из символов России рискует превратиться в ядовитую помойку. Кто убивает Волгу и правда ли, что проблема существует десятилетиями, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
Укрощать великую русскую реку начали еще в 1930-х годах. Укротили так, что теперь формально ее уже и рекой назвать нельзя, говорят ученые.
Сергей Саксонов, доктор биологических наук, и. о. директора института экологии Волжского бассейна РАН: «За последние сто лет Волга превратилась в каскад гидротехнических сооружений».
Но человеческий фактор, простирается гораздо дальше изменений ландшафта
Наталья Латышевская, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии Волгоградского государственного медицинского университета: «У нас береговая зона Волги, особенно в устье, входит в десятку самых загрязненных береговых зон в мире».
Бассейн Волги занимает треть европейской территории России. На ее берегах четыре города-миллионера: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. И, в каком-то смысле, даже Москва.
Инженерный гений и баснословные жертвы рабочих, в основном узников ГУЛАГа, сделали невозможное: привели Волгу в столицу. До сих пор Канал имени Москвы — основная водная артерия, и три из пяти литров в московских кранах — это вода реки Волги.
Недавно на встрече с президентом первая женщина-космонавт Валентина Терешкова попросила вступиться за великую реку. Путин ответил, что правительство об этой беде давно знает. Экологическая программа утверждена в августе прошлого года.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Если ничего не предпринимать, то в недалекой исторической перспективе волжская вода может стать непригодной для людей».
Новые гидроузлы должны поднять уровень воды. Будут и заводи для нереста рыбы. И, конечно, Волгу надо чистить.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Укрощать великую русскую реку начали еще в 1930-х годах. Укротили так, что теперь формально ее уже и рекой назвать нельзя, говорят ученые.
Сергей Саксонов, доктор биологических наук, и. о. директора института экологии Волжского бассейна РАН: «За последние сто лет Волга превратилась в каскад гидротехнических сооружений».
Но человеческий фактор, простирается гораздо дальше изменений ландшафта
Наталья Латышевская, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии Волгоградского государственного медицинского университета: «У нас береговая зона Волги, особенно в устье, входит в десятку самых загрязненных береговых зон в мире».
Бассейн Волги занимает треть европейской территории России. На ее берегах четыре города-миллионера: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. И, в каком-то смысле, даже Москва.
Инженерный гений и баснословные жертвы рабочих, в основном узников ГУЛАГа, сделали невозможное: привели Волгу в столицу. До сих пор Канал имени Москвы — основная водная артерия, и три из пяти литров в московских кранах — это вода реки Волги.
Недавно на встрече с президентом первая женщина-космонавт Валентина Терешкова попросила вступиться за великую реку. Путин ответил, что правительство об этой беде давно знает. Экологическая программа утверждена в августе прошлого года.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Если ничего не предпринимать, то в недалекой исторической перспективе волжская вода может стать непригодной для людей».
Новые гидроузлы должны поднять уровень воды. Будут и заводи для нереста рыбы. И, конечно, Волгу надо чистить.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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