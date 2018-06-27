    Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги. Волга, реки и озера, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

    Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

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    Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

    Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

    Экологи бьют тревогу: что делается для спасения Волги

      Кто или что убивает Волгу? Почему великая река на глазах превращается в ядовитую помойку и возможно ли остановить этот процесс? И кто уже встал на защиту волжских берегов?

      Неожиданное и пугающее заявление прозвучало от экологов: если срочно не спасти Волгу, то великая русская река может перестать быть рекой. По данным специалистов, один из символов России рискует превратиться в ядовитую помойку. Кто убивает Волгу и правда ли, что проблема существует десятилетиями, выяснял корреспондент НТВ Михаил Плахотник.

      Укрощать великую русскую реку начали еще в 1930-х годах. Укротили так, что теперь формально ее уже и рекой назвать нельзя, говорят ученые.

      Сергей Саксонов, доктор биологических наук, и. о. директора института экологии Волжского бассейна РАН: «За последние сто лет Волга превратилась в каскад гидротехнических сооружений».

      Но человеческий фактор, простирается гораздо дальше изменений ландшафта

      Наталья Латышевская, заведующая кафедрой общей гигиены и экологии Волгоградского государственного медицинского университета: «У нас береговая зона Волги, особенно в устье, входит в десятку самых загрязненных береговых зон в мире».

      Бассейн Волги занимает треть европейской территории России. На ее берегах четыре города-миллионера: Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград. И, в каком-то смысле, даже Москва.

      Инженерный гений и баснословные жертвы рабочих, в основном узников ГУЛАГа, сделали невозможное: привели Волгу в столицу. До сих пор Канал имени Москвы — основная водная артерия, и три из пяти литров в московских кранах — это вода реки Волги.

      Недавно на встрече с президентом первая женщина-космонавт Валентина Терешкова попросила вступиться за великую реку. Путин ответил, что правительство об этой беде давно знает. Экологическая программа утверждена в августе прошлого года.

      Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Если ничего не предпринимать, то в недалекой исторической перспективе волжская вода может стать непригодной для людей».

      Новые гидроузлы должны поднять уровень воды. Будут и заводи для нереста рыбы. И, конечно, Волгу надо чистить.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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