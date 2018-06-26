Возбуждено дело о гибели 3-летнего ребенка под колесами маршрутки в Ногинске

В Подмосковье возбуждено уголовное дело в отношении водителя маршрутки, под колесами которой погиб трехлетний мальчик.
Сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «Следственным управлением МУ МВД России „Ногинское“» возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Следователи установили, что 22 июня в Ногинске на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси на остановке не убедился, что выходившие из салона 18-летний юноша и его 3-летний брат отошли от машины на безопасное расстояние. Водитель закрыл двери и тронулся с места. Мальчик упал под колеса микроавтобуса и получил множественные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, пишет ТАСС.
Водитель маршрутки задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Следователи установили, что 22 июня в Ногинске на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси на остановке не убедился, что выходившие из салона 18-летний юноша и его 3-летний брат отошли от машины на безопасное расстояние. Водитель закрыл двери и тронулся с места. Мальчик упал под колеса микроавтобуса и получил множественные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, пишет ТАСС.
Водитель маршрутки задержан, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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