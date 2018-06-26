Пропавшую под Брянском 19-летнюю вожатую нашли мертвой

Сыщики выясняют обстоятельства гибели вожатой детского оздоровительного центра.
Трагедия произошла в поселке Синезерки Навлинского района. Поздно вечером 25 июня 19-летняя девушка отправилась к водоему, чтобы искупаться, и не вернулась.
Позднее коллеги, обеспокоенные пропажей вожатой, организовали поиски и обнаружили тело девушки в воде.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в управлении СК по Брянской области.
Позднее коллеги, обеспокоенные пропажей вожатой, организовали поиски и обнаружили тело девушки в воде.
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в управлении СК по Брянской области.
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