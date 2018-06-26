    Мосгорсуд заявил о невозможности посещения Сущенко украинским омбудсменом

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    Мосгорсуд заявил о невозможности посещения Сущенко украинским омбудсменом

    Мосгорсуд заявил о невозможности посещения Сущенко украинским омбудсменом

    Уполномоченный по правам человека не может встретиться с осужденным за шпионаж Романом Сущенко, так как его приговор еще не вступил в силу.

    Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова сможет рассчитывать на встречу с осужденным Романом Сущенко только после того, как его приговор вступит в силу. Пока же посещать его имеют право только украинские дипломаты, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

    Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда: «Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является».

    Она уточнила, что сейчас приговор Сущенко обжалован и в законную силу не вступил.

    смотретьМоскальковой отказали во встрече с осужденным в Киеве Одинцовым
    Москальковой отказали во встрече с осужденным в Киеве Одинцовым
    Напомним, ранее сегодня омбудсмен Украины озвучила три условия, при которых Киев готов дать российскому омбудсмену Татьяне Москальковой право посетить осужденных на Украине россиян. Киев требует разрешить Денисовой встречу с Сущенко, с моряками арестованного в Крыму за браконьерство украинского судна, а также подать президенту России прошение о помиловании Олега Сенцова.

    Напомним, омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которых было решено, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.

    Украинский военный Роман Сущенко осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж. Сущенко задержали в 2016 году, по данным следствия, он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ. Как сообщали в ФСБ, у Сущенко есть звание полковника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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