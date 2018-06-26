Мосгорсуд заявил о невозможности посещения Сущенко украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека не может встретиться с осужденным за шпионаж Романом Сущенко, так как его приговор еще не вступил в силу.
Уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова сможет рассчитывать на встречу с осужденным Романом Сущенко только после того, как его приговор вступит в силу. Пока же посещать его имеют право только украинские дипломаты, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда: «Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является».
Она уточнила, что сейчас приговор Сущенко обжалован и в законную силу не вступил.
Напомним, ранее сегодня омбудсмен Украины озвучила три условия, при которых Киев готов дать российскому омбудсмену Татьяне Москальковой право посетить осужденных на Украине россиян. Киев требует разрешить Денисовой встречу с Сущенко, с моряками арестованного в Крыму за браконьерство украинского судна, а также подать президенту России прошение о помиловании Олега Сенцова.
Напомним, омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которых было решено, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
Украинский военный Роман Сущенко осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж. Сущенко задержали в 2016 году, по данным следствия, он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ. Как сообщали в ФСБ, у Сущенко есть звание полковника Главного управления разведки Минобороны Украины.
Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда: «Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, упомянутой в поступившем обращении Денисовой, разрешение на встречу может быть дано только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является».
Она уточнила, что сейчас приговор Сущенко обжалован и в законную силу не вступил.
Напомним, ранее сегодня омбудсмен Украины озвучила три условия, при которых Киев готов дать российскому омбудсмену Татьяне Москальковой право посетить осужденных на Украине россиян. Киев требует разрешить Денисовой встречу с Сущенко, с моряками арестованного в Крыму за браконьерство украинского судна, а также подать президенту России прошение о помиловании Олега Сенцова.
Напомним, омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которых было решено, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
Украинский военный Роман Сущенко осужден в России на 12 лет колонии за шпионаж. Сущенко задержали в 2016 году, по данным следствия, он собирал секретные сведения о Росгвардии и Вооруженных силах РФ. Как сообщали в ФСБ, у Сущенко есть звание полковника Главного управления разведки Минобороны Украины.
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