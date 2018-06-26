Японская принцесса отказалась от титула ради простолюдина

Японская принцесса Аяко Такамадо сыграет свадьбу с простолюдином и лишится королевского статуса.
Как сообщили в управлении Императорского двора Японии, Аяко Такамадо, младшая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, станет женой 32-летнего сотрудника NYK Line, крупнейшей японской судоходной компании.
Помолвка назначена на 12 августа. А свадьбу влюбленные, которые познакомились около года назад, сыграют 29 октября. Церемония пройдет в токийском храме Мэйдзи.
Согласно императорским обычаям, Аяко Такамадо потеряет королевский титул. Однако, как сообщает CNN, бывшая принцесса получит компенсацию — около миллиона долларов.
Помолвка назначена на 12 августа. А свадьбу влюбленные, которые познакомились около года назад, сыграют 29 октября. Церемония пройдет в токийском храме Мэйдзи.
Согласно императорским обычаям, Аяко Такамадо потеряет королевский титул. Однако, как сообщает CNN, бывшая принцесса получит компенсацию — около миллиона долларов.
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