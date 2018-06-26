    Японская принцесса отказалась от титула ради простолюдина

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    • Фото: japantimes.co.jp
    Японская принцесса отказалась от титула ради простолюдина

    Японская принцесса отказалась от титула ради простолюдина

    Японская принцесса отказалась от титула ради простолюдина
  • Фото: japantimes.co.jp

    • Японская принцесса Аяко Такамадо сыграет свадьбу с простолюдином и лишится королевского статуса.

    Как сообщили в управлении Императорского двора Японии, Аяко Такамадо, младшая дочь покойного принца Такамодо, двоюродного брата императора Акихито, станет женой 32-летнего сотрудника NYK Line, крупнейшей японской судоходной компании.

    Помолвка назначена на 12 августа. А свадьбу влюбленные, которые познакомились около года назад, сыграют 29 октября. Церемония пройдет в токийском храме Мэйдзи.

    Согласно императорским обычаям, Аяко Такамадо потеряет королевский титул. Однако, как сообщает CNN, бывшая принцесса получит компенсацию — около миллиона долларов.

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