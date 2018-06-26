Парк «Зарядье» в Москве поборется за архитектурный «Оскар»

Проект «Зарядье», крупнейшего открытого за последние годы парка в центре Москвы, вошел в
шорт-лист премии WAF (Всемирного фестиваля архитектуры), которая признана экспертами архитектурным «Оскаром».
«Зарядье» вышло в финал Всемирного фестиваля архитектуры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Наше „Зарядье“ вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют „Оскаром“ архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!»
Премия WAF вручается ежегодно в рамках «Всемирного фестиваля архитектуры». Архитекторы и дизайнеры в этом году будут соревноваться более чем в 35 номинациях. Победителей объявят 30 ноября в Амстердаме.
Парк «Зарядье» открылся в Москве 9 сентября 2017 года, это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Наше „Зарядье“ вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF. Эту награду называют „Оскаром“ архитектурного мира. Ранее парк уже был признан одним из лучших ландшафтных проектов и теперь поборется за первое место. Желаю удачи!»
Премия WAF вручается ежегодно в рамках «Всемирного фестиваля архитектуры». Архитекторы и дизайнеры в этом году будут соревноваться более чем в 35 номинациях. Победителей объявят 30 ноября в Амстердаме.
Парк «Зарядье» открылся в Москве 9 сентября 2017 года, это первый крупный парк, созданный в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, «Парящий мост», научно-познавательный центр «Заповедное посольство», «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.
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