Глава петербургского избиркома попросился в отставку

Стало известно, что Виктор Панкевич написал заявление губернатору о сложении полномочий председателя избирательной комиссии
Санкт-Петербурга.
Предполагается, что полномочия Виктор Панкевич сложит 2 июля. До этого времени он находится в отпуске. Как прокомментировала «Фонтанке» глава ЦИК Элла Памфилова, уход Панкевича стал итогом проверки, которую центральный аппарат проводил в Петербурге после президентских выборов. Информацию об отставке Панкевича подтвердил и источник НТВ в горизбиркоме.
Виктор Панкевич перешел в избирком из администрации Красногвардейского района в 2016 году. Его называли человеком команды губернатора Валентины Матвиенко. Под его руководством комиссия проводила выборы в Законодательное собрание, Госдуму и президентскую кампанию.
Проверка ЦИКа после мартовских выборов была связана с ситуацией, когда сотни тысяч избирателей не смогли проголосвать в Петербурге, так как оказались «откреплены» без их ведома в другие регионы и даже другие страны.
Тем временем в Смольном останется его сын. Сегодня губернатор Полтавченко представил правительству нового главу комитета по туризму — Евгения Панкевича.
Виктор Панкевич перешел в избирком из администрации Красногвардейского района в 2016 году. Его называли человеком команды губернатора Валентины Матвиенко. Под его руководством комиссия проводила выборы в Законодательное собрание, Госдуму и президентскую кампанию.
Проверка ЦИКа после мартовских выборов была связана с ситуацией, когда сотни тысяч избирателей не смогли проголосвать в Петербурге, так как оказались «откреплены» без их ведома в другие регионы и даже другие страны.
Тем временем в Смольном останется его сын. Сегодня губернатор Полтавченко представил правительству нового главу комитета по туризму — Евгения Панкевича.
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