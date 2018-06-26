    Глава петербургского избиркома попросился в отставку. Санкт-Петербург, выборы, назначения и отставки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава петербургского избиркома попросился в отставку

    Глава петербургского избиркома попросился в отставку

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    Глава петербургского избиркома попросился в отставку

    Глава петербургского избиркома попросился в отставку

      Стало известно, что Виктор Панкевич написал заявление губернатору о сложении полномочий председателя избирательной комиссии Санкт-Петербурга.

      Предполагается, что полномочия Виктор Панкевич сложит 2 июля. До этого времени он находится в отпуске. Как прокомментировала «Фонтанке» глава ЦИК Элла Памфилова, уход Панкевича стал итогом проверки, которую центральный аппарат проводил в Петербурге после президентских выборов. Информацию об отставке Панкевича подтвердил и источник НТВ в горизбиркоме.

      Виктор Панкевич перешел в избирком из администрации Красногвардейского района в 2016 году. Его называли человеком команды губернатора Валентины Матвиенко. Под его руководством комиссия проводила выборы в Законодательное собрание, Госдуму и президентскую кампанию.

      Проверка ЦИКа после мартовских выборов была связана с ситуацией, когда сотни тысяч избирателей не смогли проголосвать в Петербурге, так как оказались «откреплены» без их ведома в другие регионы и даже другие страны.

      Тем временем в Смольном останется его сын. Сегодня губернатор Полтавченко представил правительству нового главу комитета по туризму — Евгения Панкевича.

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