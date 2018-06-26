    ФИФА оштрафовала сборную Германии за празднование гола после матча со шведами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня
    ФИФА оштрафовала сборную Германии за празднование гола после матча со шведами

    ФИФА оштрафовала сборную Германии за празднование гола после матча со шведами

    ФИФА оштрафовала сборную Германии за празднование гола после матча со шведами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Песня

    • ФИФА оштрафовала немецких спортивных функционеров. Причиной конфликта стало то, что игроки и тренеры сборной Германии праздновали гол полузащитника Тони Крооса в компенсированное время прямо перед скамейкой шведской команды.

    Офис-менеджер Федерации футбола Германии Георг Бехлау и пресс-секретарь команды Ули Фойгт оштрафованы на 5 тысяч швейцарских франков из-за инцидента, который произошел после матча второго тура группового этапа чемпионата мира между командами Германии и Швеции, говорится в сообщении ФИФА.

    Обоим немецким функционерам объявлены выговоры за неспортивное поведение, кроме того оба отстранены от работы на время чемпионата мира. В Федерация футбола Германии публично извинилась за инцидент.

    Напомним, 23 июня сборная Германии одержала победу над командой Швеции со счетом 2:1 в матче второго тура группы F мирового первенства. После игры главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вместе с несколькими сотрудниками команды вступил в перепалку с представителями немецкой сборной из-за поведения игроков и тренера сборной Германии, которые отмечали гол полузащитника Тони Крооса перед скамейкой шведской команды.

    Заключительный матч группового этапа сборная Германии проведет с командой Южной Кореи в среду в Казани.


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