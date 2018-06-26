    СМИ: экс-полпред Холманских получит работу на «Уралвагонзаводе»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    СМИ: <nobr>экс-полпред</nobr> Холманских получит работу на «Уралвагонзаводе»

    СМИ: экс-полпред Холманских получит работу на «Уралвагонзаводе»

    СМИ: <nobr>экс-полпред</nobr> Холманских получит работу на «Уралвагонзаводе»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • СМИ назвали новое место работы Игоря Холманских, который был отправлен в отставку с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе.

    По данным источника, кандидатура Холманских будет выдвинута на пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода». Таким образом, он может сменить Владимир Артякова, который является первым заместителем гендиректора «Ростеха», а также возглавляет советы директоров Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетов России».

    Между тем в пресс-службе «Уралвагонзавода» пока эту информацию не комментируют, передает РБК.

    Отметим, что ранее Холманских работал на «Уралвагонзаводе» начальником цеха. В 2012 году Владимир Путин назначил его полпредом президента в Уральском федеральном округе.

    смотретьПутин назначил новых полпредов в трех федеральных округах
    Путин назначил новых полпредов в трех федеральных округах
    Сегодня же Холманских указом президента был освобожден от занимаемой должности. Его пост занял помощник президента Николай Цуканов. Также полпреды сменились в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.

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