СМИ: экс-полпред Холманских получит работу на «Уралвагонзаводе»

СМИ назвали новое место работы Игоря Холманских, который был отправлен в отставку с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе.
По данным источника, кандидатура Холманских будет выдвинута на пост председателя совета директоров «Уралвагонзавода». Таким образом, он может сменить Владимир Артякова, который является первым заместителем гендиректора «Ростеха», а также возглавляет советы директоров Объединенной двигателестроительной корпорации и «Вертолетов России».
Между тем в пресс-службе «Уралвагонзавода» пока эту информацию не комментируют, передает РБК.
Отметим, что ранее Холманских работал на «Уралвагонзаводе» начальником цеха. В 2012 году Владимир Путин назначил его полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Сегодня же Холманских указом президента был освобожден от занимаемой должности. Его пост занял помощник президента Николай Цуканов. Также полпреды сменились в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.
Между тем в пресс-службе «Уралвагонзавода» пока эту информацию не комментируют, передает РБК.
Отметим, что ранее Холманских работал на «Уралвагонзаводе» начальником цеха. В 2012 году Владимир Путин назначил его полпредом президента в Уральском федеральном округе.
Сегодня же Холманских указом президента был освобожден от занимаемой должности. Его пост занял помощник президента Николай Цуканов. Также полпреды сменились в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.
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