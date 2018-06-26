В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

Сегодня автомобилисты, курсирующие внутри московского Бульварного кольца, могли наблюдать не совсем обычного велосипедиста в черной экипировке с ярко-зеленой надписью ЦОДД на спине.

В столичном Центре организации дорожного движения надеются, что такой велосипедный патруль поможет ни много ни мало сократить продолжительность, а со временем и количество пробок из-за участников мелких аварий, вызывающих патрули ГИБДД вместо того, чтобы оформить европротокол.



Корреспондент НТВ Артем Колодкин встретился с самоотверженным велопатрульным. Подробности — в видеоматериале.



