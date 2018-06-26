    В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП. ДТП, Москва, дорожное движение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

    В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

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    В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

    В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

    В Москве появился велопатруль, выезжающий на ДТП

      Сегодня автомобилисты, курсирующие внутри московского Бульварного кольца, могли наблюдать не совсем обычного велосипедиста в черной экипировке с ярко-зеленой надписью ЦОДД на спине.

      В столичном Центре организации дорожного движения надеются, что такой велосипедный патруль поможет ни много ни мало сократить продолжительность, а со временем и количество пробок из-за участников мелких аварий, вызывающих патрули ГИБДД вместо того, чтобы оформить европротокол.

      Корреспондент НТВ Артем Колодкин встретился с самоотверженным велопатрульным. Подробности — в видеоматериале.

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