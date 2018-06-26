Трамп предрек упадок Harley-Davidson из-за переноса части производства в Европу

Сегодня Дональд Трамп предрек компании
Harley-Davidson начало конца. За неполные сутки он написал уже 4 сообщения в Twitter в адрес производителя культовых мотоциклов.
Президент США Дональд Трамп провозглашает, что мотоциклы Harley-Davidson никогда не должны собираться за пределами США, а если это произойдёт, значит, компания сдалась, и это начало конца. Кроме того, у компании пропадёт аура и появятся новые налоги.
Ранее Harley-Davidson объявила, что собирается перенести часть производства из США, чтобы избежать европейских пошлин на мотоциклы. ЕС ввел их в ответ на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. К слову, год назад Трамп принимал руководителей Harley-Davidson в Белом доме и давал понять, что считает компанию образцом американского успеха.
Ранее Harley-Davidson объявила, что собирается перенести часть производства из США, чтобы избежать европейских пошлин на мотоциклы. ЕС ввел их в ответ на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. К слову, год назад Трамп принимал руководителей Harley-Davidson в Белом доме и давал понять, что считает компанию образцом американского успеха.
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