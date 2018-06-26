    Трамп предрек упадок Harley-Davidson из-за переноса части производства в Европу. Европа, США, Трамп Дональд, мотоциклы и мопеды, налоги и пошлины, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп предрек упадок Harley-Davidson из-за переноса части производства в Европу

    Трамп предрек упадок Harley-Davidson из-за переноса части производства в Европу

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    Трамп предрек упадок <nobr>Harley-Davidson</nobr> <nobr>из-за</nobr> переноса части производства в Европу

    Трамп предрек упадок Harley-Davidson из-за переноса части производства в Европу

    Трамп предрек упадок <nobr>Harley-Davidson</nobr> <nobr>из-за</nobr> переноса части производства в Европу

      Сегодня Дональд Трамп предрек компании Harley-Davidson начало конца. За неполные сутки он написал уже 4 сообщения в Twitter в адрес производителя культовых мотоциклов.

      Президент США Дональд Трамп провозглашает, что мотоциклы Harley-Davidson никогда не должны собираться за пределами США, а если это произойдёт, значит, компания сдалась, и это начало конца. Кроме того, у компании пропадёт аура и появятся новые налоги.

      Ранее Harley-Davidson объявила, что собирается перенести часть производства из США, чтобы избежать европейских пошлин на мотоциклы. ЕС ввел их в ответ на ввозные пошлины США на сталь и алюминий. К слову, год назад Трамп принимал руководителей Harley-Davidson в Белом доме и давал понять, что считает компанию образцом американского успеха.

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