Налоговые маневры: как ФНС выводит целые сектора экономики из серой зоны

Налоговые поступления в бюджет растут, а
фирм-однодневок становится все меньше. Об этих и других достижениях сегодня Владимиру Путину рассказал глава ФНС Михаил Мишустин. Впрочем, работы у налоговиков еще много. Одна из задач — сделать максимально комфортным общение с налоговой службой самозанятых.
Самозанятых в России, по разным оценкам, сейчас около 15 миллионов человек. Но работать без регистрации ИП пока разрешено фактически лишь репетиторам, няням, сиделкам, домработницам. Минюст настаивает, чтобы в категорию самозанятых попали все, кто выполняет работы или оказывает услуги для других граждан ради прибыли. Новый налоговый режим для них уже придуман. Как все это будет работать, глава ФНС Михаил Мишустин рассказал президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи в Ново-Огарёво.
Михаил Мишустин, руководитель ФНС: «Создано (пока проект) специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов».
Тем не менее, пока легализовать себя готовы далеко не все самозанятые. Выгоды, как известно, нужно ощутить. И меры налоговой службы как раз направлены на то, чтобы никто не боялся выйти из тени.
Артём Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков: «Четверть населения страны не платит налоги. Сегодняшняя система самозанятых позволяет заявить об этом доходе, заявить на льготном основании в 4 процента. Это гораздо меньше, чем доход физического лица».
Об эффективности перехода налоговиков на цифру говорит вымирание фирм-однодневок: тех самых, через которые последнюю четверть века недобросовестные коммерсанты отмывали деньги. Уже несколько лет за компаниями с признаками фиктивности следят онлайн, контролируя в таком режиме НДС. Серые схемы ухода от уплаты налогов родом из 90-х больше не работают. Искоренив старый бухгалтерский принцип: чем больше бумажек, тем лучше, — налоговики добились того, что платить налоги граждане стали охотнее.
Владимир Герасимов, руководитель группы бизнес-аналитиков: «Это говорит о том, что не просто денег больше поступают в экономику, но что экономика платит равномерную налоговую нагрузку. То есть теперь нет такой ситуации, когда одна компания платит налоги и оказывается в невыгодной ситуации, потому что конкурент не платит налогов и, соответственно, получает больше прибыли».
Доходы федерального бюджета выросли на 700 миллиардов рублей, это почти 20%. А консолидированный бюджет, то есть свод всех бюджетов страны, увеличился еще больше. Сбор налогов растет быстрее ВВП. А сознательность самозанятых граждан налоговики пока хотят проверить в четырех регионах — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
Михаил Мишустин, руководитель ФНС: «Создано (пока проект) специальное мобильное приложение, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-то специальных справок и документов».
Тем не менее, пока легализовать себя готовы далеко не все самозанятые. Выгоды, как известно, нужно ощутить. И меры налоговой службы как раз направлены на то, чтобы никто не боялся выйти из тени.
Артём Кирьянов, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков: «Четверть населения страны не платит налоги. Сегодняшняя система самозанятых позволяет заявить об этом доходе, заявить на льготном основании в 4 процента. Это гораздо меньше, чем доход физического лица».
Об эффективности перехода налоговиков на цифру говорит вымирание фирм-однодневок: тех самых, через которые последнюю четверть века недобросовестные коммерсанты отмывали деньги. Уже несколько лет за компаниями с признаками фиктивности следят онлайн, контролируя в таком режиме НДС. Серые схемы ухода от уплаты налогов родом из 90-х больше не работают. Искоренив старый бухгалтерский принцип: чем больше бумажек, тем лучше, — налоговики добились того, что платить налоги граждане стали охотнее.
Владимир Герасимов, руководитель группы бизнес-аналитиков: «Это говорит о том, что не просто денег больше поступают в экономику, но что экономика платит равномерную налоговую нагрузку. То есть теперь нет такой ситуации, когда одна компания платит налоги и оказывается в невыгодной ситуации, потому что конкурент не платит налогов и, соответственно, получает больше прибыли».
Доходы федерального бюджета выросли на 700 миллиардов рублей, это почти 20%. А консолидированный бюджет, то есть свод всех бюджетов страны, увеличился еще больше. Сбор налогов растет быстрее ВВП. А сознательность самозанятых граждан налоговики пока хотят проверить в четырех регионах — Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Прокина.
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