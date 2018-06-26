СК: причиной крушения Ан-148 в Подмосковье стала ошибка экипажа

Следственный комитет РФ и эксперты из Межгосударственного авиационного комитета восстановили посекундно полет самолета
Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля этого года, версия о неверных действиях экипажа подтверждается.
Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты Ан-148 не включили обогрев датчиков определения скорости, в ходе набора высоты произошло их обледенение, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По данным следствия, командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
Всего на борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
По данным следствия, командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и разогнал самолет, переведя его в пикирование.
Светлана Петренко, официальный представитель СК: «При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость. Таким образом, подтвердилась основная версия крушения — неверные действия экипажа».
Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта «Домодедово». Обломки воздушного судна были найдены в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На месте крушения были найдены 4,13 тысячи обломков самолета и более 2,2 тысячи фрагментов тел. Поисковая операция была завершена 18 февраля.
Всего на борту разбившегося Ан-148 находился 71 человек, включая членов экипажа. Все они погибли.
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