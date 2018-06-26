    Франция и Дания разошлись миром и вышли в плей-офф ЧМ-2018

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    • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС
    Франция и Дания разошлись миром и вышли в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Франция и Дания разошлись миром и вышли в плей-офф ЧМ-2018

    Франция и Дания разошлись миром и вышли в <nobr>плей-офф</nobr> <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

    • Сборные Франции и Дании не смогли определить победителя в Москве, а Австралия уступила Перу.

    Встреча, проходившая в столичных «Лужниках», закончилась со счетом 0:0.

    В другом матче команда Перу, досрочно потерявшая шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018, переиграла сборную Австралии со счетом 2:0. Уже на 18-й минуте Андре Каррильо вывел перуанцев вперед. А в начале второго тайма Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество своей команды.

    Таким образом, в 1/8 финала из группы C вышли сборные Франции (7 очков) и Дании (5 очков). Команда Перу стала второй (3 очка). А Австралия оказалась на последнем месте (1 очко).

    В 1/8 финала датчане, скорее всего, сыграют с командой Хорватии. Соперником Франции станет Нигерия, Аргентина или Исландия.

    Отметим, что сегодняшняя нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России.

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