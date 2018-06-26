Франция и Дания разошлись миром и вышли в плей-офф ЧМ-2018

Сборные Франции и Дании не смогли определить победителя в Москве, а Австралия уступила Перу.

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Встреча, проходившая в столичных «Лужниках», закончилась со счетом 0:0.



В другом матче команда Перу, досрочно потерявшая шанс на выход в плей-офф ЧМ-2018, переиграла сборную Австралии со счетом 2:0. Уже на 18-й минуте Андре Каррильо вывел перуанцев вперед. А в начале второго тайма Хосе Паоло Герреро удвоил преимущество своей команды.



Таким образом, в 1/8 финала из группы C вышли сборные Франции (7 очков) и Дании (5 очков). Команда Перу стала второй (3 очка). А Австралия оказалась на последнем месте (1 очко).



В 1/8 финала датчане, скорее всего, сыграют с командой Хорватии. Соперником Франции станет Нигерия, Аргентина или Исландия.



Отметим, что сегодняшняя нулевая ничья стала первой на чемпионате мира в России.

