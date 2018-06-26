Назван день наблюдения за «сияющим» Сатурном

Сатурн пройдет точку противостояния с Солнцем 27 июня, это даст шанс рассмотреть планету во всех подробностях, прогнозируют российские астрономы.
В первой половине лета в 2018 году Сатурн будет появляться над горизонтом после 21:00 и скрываться после трех утра. Однако именно 27 июня окольцованный гигант будет находиться на минимальном расстоянии до Земли, а его диск будет полностью освещен Солнцем.
Продолжительность ночной видимости планеты — максимальна, угловые размеры на небе — наибольшие в году, отмечается на сайте Московского планетария.
Московский планетарий: «Блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна».
Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой. Земля в этот момент находится между Солнцем и планетой. Находясь в противостоянии, небесное тело пересекает меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск.
Сатурн — газовый гигант, состоящий из водорода, с примесями гелия и следами воды, метана, аммиака и тяжелых элементов. Сатурн находится дальше из всех планет, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Он больше Земли в несколько раз и имеет 95 земных масс.
Ранее ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна».
Продолжительность ночной видимости планеты — максимальна, угловые размеры на небе — наибольшие в году, отмечается на сайте Московского планетария.
Московский планетарий: «Блеск планеты достигнет нулевой звездной величины, а видимый диаметр планеты составит почти 19 угловых секунд. А это значит, что есть уникальный шанс рассмотреть планету во всех подробностях, так как и продолжительность ночной видимости планеты максимальна».
Противостоянием планет называют такое расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой. Земля в этот момент находится между Солнцем и планетой. Находясь в противостоянии, небесное тело пересекает меридиан в полночь, располагается ближе всего к Земле и имеет максимальный блеск.
Сатурн — газовый гигант, состоящий из водорода, с примесями гелия и следами воды, метана, аммиака и тяжелых элементов. Сатурн находится дальше из всех планет, которую можно увидеть с Земли невооруженным глазом. Он больше Земли в несколько раз и имеет 95 земных масс.
Ранее ученые опубликовали снимки космического «глаза Сатурна».
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