Омбудсмен Украины назвала условия встречи Москальковой с заключенными в Киеве

Киев готов дать российскому омбудсмену право посетить заключенных на Украине в ответ на возможность посетить столько же осужденных в России граждан Украины.
Украинская сторона готова дать российскому омбудсмену Татьяне Москальковой возможность встретиться с заключенным Максимом Одинцовым, если Россия позволит ее украинской коллеге Людмиле Денисовой посетить осужденного украинца Романа Сущенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Людмила Денисова.
Напомним, сегодня Москалькова сообщила, что в посещении Одинцова ей было отказано.
В заявлении уполномоченная по правам человека на Украине перечисляет три требования к Москве. Первое — дать Денисовой возможность встретиться с задержанными в России за браконьерство моряками с судна «ЯМК-0041» в ответ на прошедшую сегодня встречу Москальковой с экипажем судна «Норд». Второе — содействовать посещению Денисовой гражданина Украины Романа Сущенко, который осужден в России на 12 лет тюрьмы за шпионаж, в ответ на посещение Москальковой Одинцова. Третье — направить президенту РФ обращение о помиловании Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы за терроризм.
Денисова добавила, что эти требования выдвинуты «с целью синхронного и взаимного наблюдения за соблюдением прав удерживаемых лиц».
Напомним, омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которых было решено, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
Напомним, сегодня Москалькова сообщила, что в посещении Одинцова ей было отказано.
В заявлении уполномоченная по правам человека на Украине перечисляет три требования к Москве. Первое — дать Денисовой возможность встретиться с задержанными в России за браконьерство моряками с судна «ЯМК-0041» в ответ на прошедшую сегодня встречу Москальковой с экипажем судна «Норд». Второе — содействовать посещению Денисовой гражданина Украины Романа Сущенко, который осужден в России на 12 лет тюрьмы за шпионаж, в ответ на посещение Москальковой Одинцова. Третье — направить президенту РФ обращение о помиловании Олега Сенцова, осужденного на 20 лет лишения свободы за терроризм.
Денисова добавила, что эти требования выдвинуты «с целью синхронного и взаимного наблюдения за соблюдением прав удерживаемых лиц».
Напомним, омбудсмены двух стран обменялись списками из 34 человек, которых они намерены посетить, после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, в ходе которых было решено, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины.
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