В московском метро появится 17 новых станций к концу года

До конца 2018 года в Московском метрополитене будет завершено строительство 17 новых станций.
Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. По его словам, до конца текущего года строители планируют завершить работы на участке Кожуховской линии от станции «Косино» до «Некрасовки», где откроются четыре новые станции. Пассажиры смогут воспользоваться ими в конце этого года.
Помимо этого, завершится строительство станции «Беломорская» Замоскворецкой линии, участка Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка» и участка Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Столбово». Эти станции откроют для пассажиров в конце 2018-го — начале 2019 года.
Ранее сообщалось, что 20 новых станций метро появится в Новой Москве, а протяженность подземки увеличится на 70 километров.
Всего же с начала года в московском метро открылись восемь новых станций. Общая протяженность участков между ними составила около 16,7 километра.
Помимо этого, завершится строительство станции «Беломорская» Замоскворецкой линии, участка Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка» и участка Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Столбово». Эти станции откроют для пассажиров в конце 2018-го — начале 2019 года.
Ранее сообщалось, что 20 новых станций метро появится в Новой Москве, а протяженность подземки увеличится на 70 километров.
Всего же с начала года в московском метро открылись восемь новых станций. Общая протяженность участков между ними составила около 16,7 километра.
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