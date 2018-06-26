Салах по религиозным соображениям отказался от награды ЧМ-2018

Форвард сборной Египта после игры с Саудовской Аравией отказался от приза, вручаемого лучшему игроку матча.
Мохаммед Салах решил не принимать приз, так как среди его учредителей есть компания, выпускающая алкогольную продукцию.
Как отмечает ТАСС, знаменитый нападающий последовал примеру вратаря сборной Египта Мохамеда эль-Шенави. Он был признан лучшим игроком матча с Уругваем, но отказался от приза. При этом голкипер подчеркнул, что причиной его поступка стало не высокомерие или желание обидеть организаторов, а религиозные соображения — как правоверный мусульманин он просто не мог принять подарок от фирмы, которая имеет отношение к спиртному.
После этого случая в ФИФА решили убрать с приза лучшему игроку матча название и логотип этой компании, если награду вручают футболисту из мусульманской страны. Однако и после этого шага ФИФА решение Салаха не изменилось.
Напомним, сборная Египта заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018. На групповом этапе чемпионата мира египтяне проиграли Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).
Как отмечает ТАСС, знаменитый нападающий последовал примеру вратаря сборной Египта Мохамеда эль-Шенави. Он был признан лучшим игроком матча с Уругваем, но отказался от приза. При этом голкипер подчеркнул, что причиной его поступка стало не высокомерие или желание обидеть организаторов, а религиозные соображения — как правоверный мусульманин он просто не мог принять подарок от фирмы, которая имеет отношение к спиртному.
После этого случая в ФИФА решили убрать с приза лучшему игроку матча название и логотип этой компании, если награду вручают футболисту из мусульманской страны. Однако и после этого шага ФИФА решение Салаха не изменилось.
Напомним, сборная Египта заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2018. На групповом этапе чемпионата мира египтяне проиграли Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).
Комментарии