    Володин: ОБСЕ необходимо дать жесткую оценку беззаконию на Украине

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    Володин: ОБСЕ необходимо дать жесткую оценку беззаконию на Украине

    Володин: ОБСЕ необходимо дать жесткую оценку беззаконию на Украине

    Спикер Госдумы призвал ОБСЕ дать оценку действиям украинским властей, запретившим въезд в страну журналистам Евгению Примакову и Поле Слиер.

    Вячеслав Володин обвинил украинские власти в «грубом нарушении базовых демократических принципов свободы слова и беспрепятственного доступа к информации» и подчеркнул, что Киев не в первый раз вводит такие запреты против журналистов.

    В связи с этим спикер Госдумы заявил, что в Европе должны дать жесткую оценку действиям Киева, передает «Интерфакс».

    Вячеслав Володин, спикер Госдумы: «Украинские власти ограждают граждан своей страны от любой информации, которая не вписывается в логику их нынешних действий. ОБСЕ как организатору конференции по свободе СМИ в Киеве, на которую не смог попасть Евгений Примаков, необходимо дать жесткую оценку происходящему на Украине беззаконию».

    Ранее сегодня стало известно, что журналиста Евгения Примакова, внука знаменитого политика, и сотрудницу RT Поле Слиер, которые собирались в украинскую столицу на конференцию ОБСЕ, в аэропорту остановили пограничники. Журналистам официально отказали во въезде на территорию Украины с запретом посещения страны в течение 5 лет.

    Комментируя это решение украинских властей, в МИД РФ заявили, что Киев «ощущает полную безнаказанность своих действий» и «не собирается прекращать развернутую кампанию репрессий в отношении СМИ».

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