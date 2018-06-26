Питерские рэперы придумали песню о «Королевах футбола»

Пока одни музыканты выпускают треки о результативности нашей сборной, тренера и футболистов, петербургская рэп-группа посвятила песню болельщицам. Она так и называется — Football Queens.

По мнению исполнителей, только девушки на трибунах своей красотой способны вдохновить футболистов на великие победы. За несколько дней чемпионата мира по футболу клип уже набрал 35 тысяч просмотров.



Композиция получилась интернациональной. Исполнитель Слава Фактор и группа 3XL PRO записали ее в солнечной Доминикане. Петербуржцы спелись с популярным здесь исполнителем Папи Шампу и использовали при записи в местной студии доминиканские музыкальные инструменты. Получился латиноамериканский трек с русской душой: «Ты моя королева, и на поле я буду сражаться, как Рэмбо, чтобы завоевать твое сердце!»