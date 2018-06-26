Заседание правительства Петербурга превратилось в обсуждение интриг

Во время заседания правительства в Смольном выяснилось: между законодательной и исполнительной властью города существуют разногласия.

Сегодня на заседании городского правительства едва не разгорелся скандал. При обсуждении концепции развития Петербурга на ближайшие 17 лет на трибуну вышел представитель Законодательного собрания в Смольном Михаил Бродский.



Вместо текущего вопроса он стал обсуждать конфликт депутата Марии Щербаковой с нынешним главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым.



По некоторым данным, трения начались из-за возможной смены районного руководства «Единой России», которую и возглавляет Щербакова. Бродский практически открытым текстом заявил, что между ветвями власти существуют разногласия этического характера. Судя по выражению лица губернатора, для него это стало сюрпризом.



Что касается развития Петербурга до 2035 года, то чиновники сегодня заявили: если она будет выполнена полностью, инвестиции в экономику Петербурга составят 50 миллиардов рублей. Рост промышленного производства увеличится в два раза. Также в два раза увеличится производительность труда, а средняя продолжительность жизни составит 80 лет.