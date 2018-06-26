С победой в сердце: аргентинцы с нигерийцами обмениваются футболками и желают удачи сборным

Чемпионат мира по футболу — 2018 НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Аргентина — родина страстного танго, и футбол для южноамериканцев не просто игра — национальная страсть. Кажется, ради победы они готовы отдать не только эмоции, но и последний песо, и верят, что яркая сборная из экзотической Патагонии наконец победит. Хоть аргентум — это и серебро, но все мечты — только о золоте.Бело-голубые — 14-кратные обладатели Кубка Америки и на мундиале — всегда в статусе фаворита, правда, пока не в фаворе у судьбы. Вся страна сейчас уповает на лучшего бомбардира и своего футбольного мессию, но вот трехкратные чемпионы Кубка Африки, суперорлы явно не планируют сдаваться.Сам Акинтимоуэ, болельщик (Нигерия): «Я приехал из Лос-Анджелеса и еще четыре года назад смотрел в Бразилии, как играли Аргентина с Нигерией. Я даже был в США в июне 94-го, когда мы только дебютировали и сразу заняли первое место в группе с Аргентиной. Тогда еще играл сам Марадона. А я, кстати, вернусь сюда на полуфинал, я уже заплатил за билеты. Так что дело за нигерийцами!»Нигерийцы уже звезды: в фан-зоне африканцам не дают проходу и даже соперники просят обменяться футболками, при этом все находят общий язык футбола во всем, кроме итогового счета. Пока ровесникам последних побед снится кубок мира, те, кто помнит Марадону еще на поле, отстаивают честь двукратных чемпионов мира.Эндрю — врач, актер и начинающий бизнесмен — живет в Петербурге уже 25 лет и, по его словам, если еще до чемпионата в городе жили три сотни нигерийцев, то на решающий матч — из самой населенной страны континента прилетят тысячи болельщиков, некоторые даже на своих самолетах.Корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов узнал предпочтения болельщиков и взял урок танго у аргентинского чемпиона.