Чемпион России впал в кому после тренировки на ЧМ-2018

Один из лидеров столичного «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил серьезную травму во время тренировки.
О травме, полученной футболистом на тренировке, рассказал его брат. По его словам, 33-летний спортсмен был госпитализирован и пришел в себя только в больнице.
Джанкарло Фарфан, брат Джефферсона Фарфана: «Он находился без сознания примерно 30 минут и пришел в себя только в больнице. Джефферсон даже не реагировал на раздражители. Врач потом сказал, что Джефферсон находился в коме и что можно ожидать чего угодно».
Сам же нападающий сообщил, что сейчас чувствует себя лучше. Теперь ему необходимо пройти курс реабилитации, сообщает El Bocon.
Напомним, черепно-мозговую травму Джефферсон Фарфан получил 23 июня во время тренировки сборной Перу. Нападающий столкнулся с вратарем, после чего покинул тренировку на машине скорой.
Из-за травмы форвард, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат России в составе московского «Локомотива», не сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче с командой Австралии. Отметим, что сборная Перу после поражений от Дании (0:1) и Франции (0:1) потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.
Джанкарло Фарфан, брат Джефферсона Фарфана: «Он находился без сознания примерно 30 минут и пришел в себя только в больнице. Джефферсон даже не реагировал на раздражители. Врач потом сказал, что Джефферсон находился в коме и что можно ожидать чего угодно».
Сам же нападающий сообщил, что сейчас чувствует себя лучше. Теперь ему необходимо пройти курс реабилитации, сообщает El Bocon.
Напомним, черепно-мозговую травму Джефферсон Фарфан получил 23 июня во время тренировки сборной Перу. Нападающий столкнулся с вратарем, после чего покинул тренировку на машине скорой.
Из-за травмы форвард, который в минувшем сезоне выиграл чемпионат России в составе московского «Локомотива», не сможет помочь своей команде в сегодняшнем матче с командой Австралии. Отметим, что сборная Перу после поражений от Дании (0:1) и Франции (0:1) потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2018.
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