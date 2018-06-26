Парикам здесь не место: Трамп вернулся к вопросу о своей прическе

«Если носишь парик, не участвуй в президентских выборах», — такое неожиданное заявление сделал Дональд Трамп. Речь о прическе зашла во время встречи американского лидера со своими сторонниками в штате Южная Каролина.

Глава Белого дома вспомнил, как во время предвыборной кампании окружающие постоянно сомневались в натуральности его волос.



Дональд Трамп: «Все говорили, что у меня фальшивая прическа, что это не мои волосы, мол, у меня парик. В зале у кого-то есть парик? Но больше никто этого не говорит, потому что я был под проливными дождями, я был на ветру. Если у тебя не свои волосы, не ходи на выборы!»



Кроме того, Трамп опроверг слухи, что его якобы бросила супруга. «Отношения с Меланьей крепки как никогда», — заявил он.