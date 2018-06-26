Глава ФНС доложил Путину о росте налоговых поступлений в бюджет

В этом году ФНС зафиксировала 20-процентный рост налоговых поступлений в бюджет по сравнению с прошлыми показателями. Об этом рассказал сегодня глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным.

Мишустин отметил, что увеличиваются и другие показатели — НДС, НДФЛ, налоги на прибыль и с нефтегазового сектора. Зашла речь и о борьбе с фирмами-однодневками. По словам главы Федеральной налоговой службы, их количество снизилось в 5 раз.



Михаил Мишустин, руководитель Федеральной налоговой службы: «Если мы в 2016 году фиксировали так называемые однодневки на уровне где-то 1 миллиона 649 тысяч компаний в стране, которые действовали, то есть это примерно 34,2% от общего количества юридических лиц, которые действуют в Российской Федерации. Сегодня таковых 309 тысяч 540, это прямо конкретно по нашему реестру юридических лиц. Это примерно 7,3%, что просто дает нам основания видеть, что экономика очищается от тех недобросовестных налогоплательщиков, которые не платят налоги и используют агрессивные схемы».



Кроме того, Мишустин рассказал о созданном мобильном приложении для регистрации налогоплательщиков и осуществления платежей самозанятыми гражданами. Новую технологию планируют запустить в скором времени в тестовом режиме в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане.