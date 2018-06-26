Москальковой отказали во встрече с осужденным в Киеве Одинцовым

Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой не разрешили встретиться с осужденным на Украине российским военнослужащим Максимом Одинцовым.
По словам омбудсмена, она около часа ждала в СИЗО в Киеве, после чего украинская сторона заявила об «отсутствии у нее необходимых документов» и отказала во встрече с осужденным военным.
Татьяна Москалькова: «Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства».
Москалькова подчеркнула, что в ноте, которую она получила от украинской стороны, ничего не говорилось о необходимости таких документов. Однако теперь разъяснение пенитенциарной системы получено и над этим вопросом можно работать.
Омбудсмен добавила, что решила вернуться в Москву, где и будет ожидать ответа от Минюста Украины.
Татьяна Москалькова: «Я вернусь в Москву, так как необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от Минюста и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находится в стране».
Она также отметила, что нынешнее решение украинских властей «ведет к обострению двусторонних отношений».
Ранее сообщалось, что российский омбудсмен прибыла на Украину, чтобы посетить осужденного военного Максима Одинцова и моряков с арестованного рыболовецкого судна «Норд».
Напомним, Максим Одинцов и Александр Баранов были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на Украину сотрудниками СБУ. Как сообщалось, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. Их обвиняют в дезертирстве и госизмене.
Татьяна Москалькова: «Такой вопрос не регулируется законом, там не описано, какие документы необходимы консулу или уполномоченному при условии, что у человека два гражданства».
Москалькова подчеркнула, что в ноте, которую она получила от украинской стороны, ничего не говорилось о необходимости таких документов. Однако теперь разъяснение пенитенциарной системы получено и над этим вопросом можно работать.
Омбудсмен добавила, что решила вернуться в Москву, где и будет ожидать ответа от Минюста Украины.
Татьяна Москалькова: «Я вернусь в Москву, так как необходимо приезжать уже тогда, когда есть определенное решение от Минюста и есть надежда на позитивные шаги. Слишком много у уполномоченного других дел, чтобы можно было так свободно и спокойно находится в стране».
Она также отметила, что нынешнее решение украинских властей «ведет к обострению двусторонних отношений».
Ранее сообщалось, что российский омбудсмен прибыла на Украину, чтобы посетить осужденного военного Максима Одинцова и моряков с арестованного рыболовецкого судна «Норд».
Напомним, Максим Одинцов и Александр Баранов были незаконно задержаны и вывезены из Крыма на Украину сотрудниками СБУ. Как сообщалось, против них пытаются сфабриковать уголовное дело. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога. Их обвиняют в дезертирстве и госизмене.
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