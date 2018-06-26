СК назвал причину ДТП с автобусом в переходе у метро «Славянский бульвар»

Трагедия у станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы произошла
из-за «преступной небрежности» водителя автобуса, по ошибке нажавшего на педаль газа, сообщили следователи.
Уголовное дело в отношении водителя автобуса, въехавшего в подземный переход и сбившего насмерть четырех пешеходов около станции метро «Славянский бульвар». в Москве рассмотрит Дорогомиловский суд. Обвинительное заключение по этому делу сегодня утвердили в Генпрокуратуре РФ.
Как сообщили в СК РФ, водитель автобуса Виктор Тихонов «потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства». По версии следствия, мужчина перепутал педали газа и тормоза, разогнался до скорости 23 км/ч, вылетел на тротуар и скатился по лестнице подземного перехода, сбивая по пути пешеходов.
В материалах дела подчеркивается, что Тихонов «при этом не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения…, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель».
ДТП с автобусом «ЛиАз» на Кутузовском проспекте произошло в декабре 2017 года. Погибли четыре человека, 11 получили травмы. После аварии у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.
Как сообщили в СК РФ, водитель автобуса Виктор Тихонов «потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства». По версии следствия, мужчина перепутал педали газа и тормоза, разогнался до скорости 23 км/ч, вылетел на тротуар и скатился по лестнице подземного перехода, сбивая по пути пешеходов.
В материалах дела подчеркивается, что Тихонов «при этом не использовал работоспособные рабочий и стояночный тормоза и другие технические возможности торможения…, не выключил замок зажигания и не задействовал аварийный выключатель».
ДТП с автобусом «ЛиАз» на Кутузовском проспекте произошло в декабре 2017 года. Погибли четыре человека, 11 получили травмы. После аварии у входов в подземные переходы по всей Москве власти установили специальные заграждения.
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