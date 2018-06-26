Селфи со зверем: белый медведь подкрался к фотографу на Чукотке

Фотограф Максим Деминов, снимающий полярных медведей, взорвал своими работами соцсети.

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Чукотка

Как сфотографироваться с медведем и не умереть, знает теперь и корреспондент НТВ Никита Развозжаев.



Отправляясь на очередное свидание с хищником, фотограф Максим Демидов собирает в свой рюкзак самое необходимое — камеру и сигнальную ракетницу. Последняя на случай, если белый медведь подойдет слишком близко. С одной стороны, это серьезная опасность, с другой — как раз то, что нужно. Ведь Демидов снимает именно полярных обитателей.



Максим Деминов, фотограф: «Медведи иногда сами подходят. Но через объектив фотоаппарата трудно контролировать расстояние, когда он подходит слишком близко, ему уже трудно повернуться к вам задом: они почему-то боятся, что вы на них нападете».



Это прежде Демидов думал, что хорошо изучил повадки медведей. Однако случай доказал, что хищник непредсказуем. Медведь появился будто из ниоткуда и принялся внимательно изучать человека. Сначала постоял метрах в пяти, затем захотел подойти еще ближе. Тут случилось то, за что Максима Демидова называют человеком со стальными нервами: фотограф не обратился в бегство (хотя так бы поступили многие на его месте), а напротив пошел на зверя.



Максим Деминов: «То, что я слишком близко подпустил, конечно, для видео. Обычно стараешься ближе чем на 10 метров не давать ему подойти и стараться шугануть ракетницей, чтобы он знал, что человек — это не очень хорошо и надо держаться подальше».



Удивительно, но хищник действительно испугался человека и отступил ненадолго. Правда, после этого зверя охватило любопытство и он вернулся. Не для того чтобы напасть на фотографа, а чтобы получше разглядеть камеру и его самого. Впрочем, Демидов и на этот раз не испугался. Он предпринял очередную попытку прогнать медведя.



Только теперь, сидя дома в безопасности, Демидов, кажется, начал понимать: и вправду был на волосок от смерти. Но это того стоило: кадры получились редкие, и фотограф уверен, что не последние.