Медведев: стараемся учесть интересы всех участников пенсионных отношений

Дмитрий Медведев заявил, что правительство при повышении пенсионного возраста будет учитывать интересы и работников, и работодателей, и государства.
Глава правительства отметил, что изменения направлены на увеличение пенсий и призваны обеспечить сбалансированность пенсионной системы.
При этом, выступая на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы, премьер заявил о необходимости учитывать интересы и работников, и работодателей, и государства в целом, передает «Интерфакс».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях, конечно, и самих работников, и работодателей, и интересы государства в целом».
В частности, необходимо исключить ситуации, когда людей увольняют или не принимают на работу из-за их возраста. Медведев подчеркнул, что такая дискриминация запрещена законом, и поручил Роструду тщательно следить за ситуацией.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу, несмотря на то, что это хорошие специалисты, с огромным опытом. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу».
Напомним, законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В итоге он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Как объяснила в интервью НТВ вице-премьер Татьяна Голикова, изменения необходимы для того, чтобы увеличить размер пенсий нынешних пенсионеров. Так, уже в 2019-м годовой доход пенсионера в среднем увеличится на 12 тысяч рублей.
При этом, выступая на совещании о мерах по развитию экономики и социальной сферы, премьер заявил о необходимости учитывать интересы и работников, и работодателей, и государства в целом, передает «Интерфакс».
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях, конечно, и самих работников, и работодателей, и интересы государства в целом».
В частности, необходимо исключить ситуации, когда людей увольняют или не принимают на работу из-за их возраста. Медведев подчеркнул, что такая дискриминация запрещена законом, и поручил Роструду тщательно следить за ситуацией.
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Многие сейчас уже волнуются, что будет сложно сохранить работу, найти новую работу, несмотря на то, что это хорошие специалисты, с огромным опытом. Нам очень важно не потерять ни одного профессионала, приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу».
Напомним, законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста, был внесен правительством в Госдуму 16 июня. Предполагается, что возраст выхода на пенсию начнут повышать с 2019 года. В итоге он увеличится до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году).
Как объяснила в интервью НТВ вице-премьер Татьяна Голикова, изменения необходимы для того, чтобы увеличить размер пенсий нынешних пенсионеров. Так, уже в 2019-м годовой доход пенсионера в среднем увеличится на 12 тысяч рублей.
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