    В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв. ДТП, США, пьяные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

    В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

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    В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

    В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

    В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

      В Сети обсуждают драматичные кадры из США. Американка не справилась с управлением и едва не устроила взрыв на заправке.

      Камера запечатлела, как машину на огромной скорости подробило в воздух, она перевернулась, рухнула точно между двумя бензоколонками и чудом не снесла ни одну из них. Если бы это случилось, возник бы пожар.

      Но еще больше пользователей Интернета удивило другое. Девушка не только не пострадала, но и сама покинула разбитый автомобиль. Неправдоподобная развязка многих навела на мысль, что кадры были постановочные. Правда, потом выяснилось, что американку, которая продемонстрировала столь эффектную парковку, арестовали за вождение в нетрезвом виде.

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