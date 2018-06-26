В США девушка на авто влетела на АЗС и едва не устроила взрыв

В Сети обсуждают драматичные кадры из США. Американка не справилась с управлением и едва не устроила взрыв на заправке.

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Камера запечатлела, как машину на огромной скорости подробило в воздух, она перевернулась, рухнула точно между двумя бензоколонками и чудом не снесла ни одну из них. Если бы это случилось, возник бы пожар.



Но еще больше пользователей Интернета удивило другое. Девушка не только не пострадала, но и сама покинула разбитый автомобиль. Неправдоподобная развязка многих навела на мысль, что кадры были постановочные. Правда, потом выяснилось, что американку, которая продемонстрировала столь эффектную парковку, арестовали за вождение в нетрезвом виде.