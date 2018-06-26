В Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир

Ключи от новых квартир сегодня в Московской области раздали 13 детям-сиротам . Жилье находится в новостройках на севере Химок и уже готово к заселению.

В помещениях есть вся необходимая мебель и бытовая техника, а также подключен Wi-Fi. Ключи будущие владельцы квартир получили из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Хочу пожелать вам, ребята, молодым, сильным, здоровым, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы в этих стенах вы жили спокойно, комфортно, могли самореализоваться в этой жизни, найти профессию по призванию, и, конечно, создать семью».



Затем губернатор провел встречу с представителями строительных компаний, где обсуждались проблемные объекты и вопрос обманутых дольщиков.