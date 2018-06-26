    В Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир. Московская область, губернаторы, жилье, сироты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир

    В Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир

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    В Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир

    В Подмосковье 13 сирот получили ключи от новых квартир

      Ключи от новых квартир сегодня в Московской области раздали 13 детям-сиротам. Жилье находится в новостройках на севере Химок и уже готово к заселению.

      В помещениях есть вся необходимая мебель и бытовая техника, а также подключен Wi-Fi. Ключи будущие владельцы квартир получили из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

      Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Хочу пожелать вам, ребята, молодым, сильным, здоровым, чтобы у вас все в жизни получалось, чтобы в этих стенах вы жили спокойно, комфортно, могли самореализоваться в этой жизни, найти профессию по призванию, и, конечно, создать семью».

      Затем губернатор провел встречу с представителями строительных компаний, где обсуждались проблемные объекты и вопрос обманутых дольщиков.

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