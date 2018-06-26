«Выстрел в колено»: австрийский бизнес выступил против антироссийских санкций

Австрийские предприниматели заявили, что антироссийские санкции вредят местной промышленности.
Газета Oberösterreichische Nachrichten цитирует главу крупнейшей австрийской кондитерской компании, которая более 20 лет активно сотрудничала с Россией: «Для нас эти санкции подобны выстрелу в собственное колено».
Австрийский бизнес требует отменить санкции. Если этого не произойдет, предприниматели готовы перенести производство в третьи страны, чтобы иметь возможность продавать свои товары на российской территории.
Похожие заявления прозвучали из Берлина. Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» считают, что антироссийские санкции вредят национальным интересам ФРГ. Они подсчитали, что из-за ограничительных мер немецкие компании ежемесячно теряют свыше 600 миллионов евро.
Австрийский бизнес требует отменить санкции. Если этого не произойдет, предприниматели готовы перенести производство в третьи страны, чтобы иметь возможность продавать свои товары на российской территории.
Похожие заявления прозвучали из Берлина. Депутаты от партии «Альтернатива для Германии» считают, что антироссийские санкции вредят национальным интересам ФРГ. Они подсчитали, что из-за ограничительных мер немецкие компании ежемесячно теряют свыше 600 миллионов евро.
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