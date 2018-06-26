Путин выразил соболезнования в связи со смертью Дементьева

Президент России отправил телеграмму с соболезнованиями семье поэта Андрея Дементьева.
Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной поэта Андрея Дементьева. Глава государства направил телеграмму семье поэта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сегодня поступили новости о кончине Андрея Дементьева. Президент отправил телеграмму с соболезнованиями близким».
О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт и теле- и радиоведущий скончался на 90-м году жизни в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сегодня поступили новости о кончине Андрея Дементьева. Президент отправил телеграмму с соболезнованиями близким».
О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт и теле- и радиоведущий скончался на 90-м году жизни в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни.
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