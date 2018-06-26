    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Дементьева

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    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Дементьева

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью Дементьева

    Президент России отправил телеграмму с соболезнованиями семье поэта Андрея Дементьева.

    Президент России Владимир Путин соболезнует в связи с кончиной поэта Андрея Дементьева. Глава государства направил телеграмму семье поэта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Сегодня поступили новости о кончине Андрея Дементьева. Президент отправил телеграмму с соболезнованиями близким».

    О смерти Андрея Дементьева стало известно во вторник утром. Поэт и теле- и радиоведущий скончался на 90-м году жизни в 1-й Градской больнице в Москве после продолжительной болезни.

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