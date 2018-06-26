Москвичам пообещали дожди в начале июля

В первых числах июля в Москве ожидается дождливая погода.
По прогнозам синоптиков, второй месяц лета в Москве начнется с дождливой и облачной погоды. Как рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, с 1 июля в столице прогнозируется 17–22 градуса тепла, 2 июля должно быть теплее — 19–24 градуса, но дождь ожидается и в этот день.
Правда, отметила Макарова, точные прогнозы на июль составлять еще рано, данные будут уточняться.
Между тем вплоть до июля погода в Москве останется жаркой. 26 июня воздух прогреется до 25–27 градусов, 27 июня — до 26–28 градусов. А к концу недели температура может подняться до 29–30 градусов, передает ТАСС.
Правда, отметила Макарова, точные прогнозы на июль составлять еще рано, данные будут уточняться.
Между тем вплоть до июля погода в Москве останется жаркой. 26 июня воздух прогреется до 25–27 градусов, 27 июня — до 26–28 градусов. А к концу недели температура может подняться до 29–30 градусов, передает ТАСС.
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