    Москвичам пообещали дожди в начале июля

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников
    Москвичам пообещали дожди в начале июля

    Москвичам пообещали дожди в начале июля

    Москвичам пообещали дожди в начале июля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Кирилл Каллиников

    • В первых числах июля в Москве ожидается дождливая погода.

    По прогнозам синоптиков, второй месяц лета в Москве начнется с дождливой и облачной погоды. Как рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова, с 1 июля в столице прогнозируется 17–22 градуса тепла, 2 июля должно быть теплее — 19–24 градуса, но дождь ожидается и в этот день.

    Правда, отметила Макарова, точные прогнозы на июль составлять еще рано, данные будут уточняться.

    Между тем вплоть до июля погода в Москве останется жаркой. 26 июня воздух прогреется до 25–27 градусов, 27 июня — до 26–28 градусов. А к концу недели температура может подняться до 29–30 градусов, передает ТАСС.

    Новости по теме

    Лето-2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru